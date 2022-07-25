В Краснодарском крае только 6,3% семей относятся к среднему классу

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По данным исследования, Кубань по этому показателю заняла 58 строчку в рейтинге регионов России.

Средним классом эксперты называют граждан, которые могут позволить себе покупку квартиры и машины, соответствующей размеру семьи. Кроме того, средний класс способен ежегодно обеспечить себе качественный отпуск, а после выплаты всех кредитов на повседневные траты у них остается не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Всего в РФ к среднему классу относятся 11,5% семей. Первую строчку с показателем 46,6% занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Серебро рейтинга у Магаданской области (37,1%). На третьем месте — Чукотский автономный округ (33,1%).

Москва заняла восьмую позицию рейтинга. В столице 24,4% семей, относящихся к среднему классу. Санкт-Петербурге получил 10 место (21,2%). Там высокие зарплаты уравниваются большими расходами. Повседневные траты и высокие цены на жилье значительно выше среднероссийских.

В Адыгее доля семей среднего класса составляет 4,7%. Регион занял 72 место. Крым с результатом 4,6% получил 74 место. Севастополь — на 77 месте (4,3%). Меньше всего семей среднего класса в Кабардино-Балкарской республике (2,8%), Ингушетии (1,6%) и Чеченской республике (1,5%), сообщает РИА «Новости».

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