В Краснодарском крае в 1,5 раза уменьшилась задолженность по зарплате

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили 22 июля на заседании краевой комиссии под председательством первого заместителя губернатора Игоря Галася.

«Задолженность по зарплате — это проблема, в решении которой не может быть компромиссов. Даже небольшая задержка в выплате не может иметь никаких оправданий, включая ссылки на общую экономическую ситуацию, а тем более, когда у некоторых работодателей, в ущерб трудовых прав работников, возникает соблазн попридержать деньги в хозяйственном обороте или использовать их для решения вопросов внутри группы аффилированных организаций. В условиях санкционного давления расслабляться нельзя, меры реагирования на нарушения трудового законодательства должны быть оперативными и жесткими», — сказал Игорь Галась.

Для поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях приняли и запустили работу гибкие антикризисные меры. Они направлены на сохранение стабильной работы предприятий и их сотрудников, поддержку реализации крупных инвестиционных проектов. Целью является снижение текущих издержек хозяйствующих субъектов. Кроме того, меры освободят часть денег, которые пойдут на зарплату.

По данным Краснодарстата, с начала года задолженность по зарплатам в регионе снизилась на 45% — с 29 млн рублей до 16 млн рублей.

«Каждое проблемное предприятие рассматриваем вместе с коллегиальными краевыми органами, вырабатывая совместные решения. Активные действия всех заинтересованных федеральных и региональных структур и органов местного самоуправления позволят нам и дальше оперативно влиять на ситуацию. Задача – снизить долг перед работниками организаций края, а в идеале вовсе не допустить образования задолженности по заработной плате», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

По данным министерства экономики региона, половина предприятий с задолженностью по зарплате либо не действует, либо проходят процедуры банкротства. Наибольшие суммы задолженности приходятся на агропромышленный и строительный комплексы, а также на предприятия промышленности.

С жалобой на несвоевременную выплату заработной платы можно обратиться на «горячие линии» министерства экономики Краснодарского края 8 (861) 210-70-50 и Государственной инспекции труда в Краснодарском крае 8 (861) 991-09-55, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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