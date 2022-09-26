В Краснодарском крае температура воздуха достигнет июльских показателей
Общество
26.09.2022 07:15
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на юге России в ближайшие дни прогнозируется потепление до +25…+30 °C. Температура воды в Черном море составит +22…+23 °C. Дожди не прогнозируются.
«Августовская и даже июльская погода ожидает юг России. В континентальных районах Краснодарского края в понедельник уже будет +25 °C, а в последующем потеплеет до +28…+30 °C. Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что в Сочи 26 сентября воздух прогреется до +24-25 °C, а 27 сентября — до +28 °C, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодаре 18 сентября зафиксировали новый суточный температурный рекорд.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
- Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче
- В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
- В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?