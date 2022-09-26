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В Краснодарском крае температура воздуха достигнет июльских показателей

Общество
26.09.2022 07:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-temperatura-vozduha-dostignet-iyulskih-pokazatelej
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге России в ближайшие дни прогнозируется потепление до +25…+30 °C. Температура воды в Черном море составит +22…+23 °C. Дожди не прогнозируются.

«Августовская и даже июльская погода ожидает юг России. В континентальных районах Краснодарского края в понедельник уже будет +25 °C, а в последующем потеплеет до +28…+30 °C. Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Сочи 26 сентября воздух прогреется до +24-25 °C, а 27 сентября — до +28 °C, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре 18 сентября зафиксировали новый суточный температурный рекорд.

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