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В Краснодарском крае таксист получил 3,5 года колонии за ДТП, в котором погибла девочка

Происшествия
07.09.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-taksist-poluchil-3-5-goda-kolonii-za-dtp-v-kotorom-pogibla-devochka
В Краснодарском крае таксист получил 3,5 года колонии за ДТП, в котором погибла девочка
Фото объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

По данным следствия, водитель такси уснул за рулем и спровоцировал аварию, в которой погибла 3-летняя девочка.

Дело рассматривалось в Славянском районном суде. Установлено, что 5 января таксист из Волгограда ехал на арендованном Volkswagen Polo. Мужчина уснул за рулем и выехал на встречку, где протаранил Toyota Funcargo. В ней ехали женщина и двое ее внуков.

В результате столкновения на месте ДТП погибла 3-летняя девочка, ехавшая в Toyota. Женщину и второго ребенка госпитализировали.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело. Таксист признал вину. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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