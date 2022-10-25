В Краснодарском крае свидетельство о рождении ребенка можно получить в электронном виде

Видео канала «Кубань 24»

Кубань — один из первых регионов России, где начали принимать заявления на оформление свидетельства о рождении ребенка на портале «Госуслуги».

Чтобы оформить документ, родителям надо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах». Потребуется заполнить заявление.

Свидетельство о рождении ребенка предоставят в электронном виде, а чтобы получить бумажный вариант, нужно будет воспользоваться сервисом по выдаче свидетельств и справок, который также доступен на портале.

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