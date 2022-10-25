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В Краснодарском крае свидетельство о рождении ребенка можно получить в электронном виде

Общество
25.10.2022 08:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-svidetelstvo-o-rozhdenii-rebenka-mozhno-poluchit-v-elektronnom-vide
Видео канала «Кубань 24»

Кубань — один из первых регионов России, где начали принимать заявления на оформление свидетельства о рождении ребенка на портале «Госуслуги».

Чтобы оформить документ, родителям надо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах». Потребуется заполнить заявление.

Свидетельство о рождении ребенка предоставят в электронном виде, а чтобы получить бумажный вариант, нужно будет воспользоваться сервисом по выдаче свидетельств и справок, который также доступен на портале.

Читайте также: на «Госуслугах» появилась возможность самостоятельно оформить ДТП в онлайн-режиме.

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