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На «Госуслугах» появилась возможность самостоятельно оформить ДТП в онлайн-режиме

Общество
21.10.2022 18:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-poyavilas-vozmozhnost-samostoyatelno-oformit-dtp-v-onlajn-rezhime
Видео канала «Кубань 24»

Портал поможет оформить происшествие за 30 минут без вызова сотрудников ГИБДД.

Сперва необходимо скачать приложение «Госуслуги. Авто», перейти в раздел «ДТП» и нажать кнопку «Оформить». Во вкладке «Выберите транспортное средство» указать номер и марку автомобиля, ввести данные полиса ОСАГО, который можно отсканировать.

Затем нужно ввести адрес места ДТП, дату и примерное время, прикрепить три фото транспортного происшествия с разных ракурсов, чтобы в кадр попали светофоры, дорожные знаки или другие предметы, имеющие отношение к произошедшему. После следует обозначить обстоятельства и отметить повреждения вашего транспортного средства. Можно также прикрепить схему того, как произошло ДТП.

После всех этих действий нужно дождаться, пока второй водитель заполнит такой же протокол. Оформить его таким образом можно, только если в ДТП участвуют два автомобиля, не пострадали люди и имущество, не принадлежащее участникам происшествия.

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