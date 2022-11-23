В Краснодарском крае сварщик сорвался с вышки сотовой связи, мужчина выжил

Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел днем 22 ноября в станице Вознесенской Лабинского района.

По данным спасателей, двое сварщиков выполняли ремонтные работы на вышке сотовой связи. Один из рабочих сорвался. Мужчина был в страховочной системе. Падая, он ударился о металлическую конструкцию руки и ногами, поэтому сам спуститься не смог.

На место прибыли спасатели Лабинского отряда краевой аварийно-спасательной службы. Они оказали пострадавшему первую помощь и спустили его на землю. После этого мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Сочи мужчина разбился насмерть, упав с пожарной лестницы многоэтажки.