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В Краснодарском крае сварщик сорвался с вышки сотовой связи, мужчина выжил

Происшествия
23.11.2022 14:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-svarshhik-sorvalsya-s-vyshki-sotovoj-svyazi-muzhchina-vyzhil
В Краснодарском крае сварщик сорвался с вышки сотовой связи, мужчина выжил
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел днем 22 ноября в станице Вознесенской Лабинского района.

По данным спасателей, двое сварщиков выполняли ремонтные работы на вышке сотовой связи. Один из рабочих сорвался. Мужчина был в страховочной системе. Падая, он ударился о металлическую конструкцию руки и ногами, поэтому сам спуститься не смог.

На место прибыли спасатели Лабинского отряда краевой аварийно-спасательной службы. Они оказали пострадавшему первую помощь и спустили его на землю. После этого мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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