В Краснодарском крае стартовали всероссийские проверочные работы

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ВПР продлятся до 24 октября. Участие в образовательной программе примут учащиеся 5-9 классов.

«По результатам будет сформирована оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с федеральными требованиями», — пояснила заместитель главы региона Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что пятиклассники напишут работы по русскому языку, математике и окружающему миру, шестиклассники — по русскому языку, математике, истории и биологии. Они пройдут для всех классов в параллели. В этот же период состоятся ВПР для учеников с 7 по 9 классы. В обязательную программу входят русский язык и математика, а в 8 классах — и иностранный язык. Еще по двум предметам в этих классах проверочные работы пройдут на основе случайного выбора.

«Впервые в этом году ряд работ будут выполнять в компьютерной форме. Среди них — история и биология для шестиклассников, а также история, биология, география и обществознание для 7, 8 и 9 классов. Школы сами выбирают онлайн или офлайн проводить срез знаний», — заключила Анна Минькова.

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