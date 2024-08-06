В Краснодарском крае стартовала уборка винограда

Уборочная кампания началась раньше обычного срока из-за жаркой погоды. Всего в крае в этом сезоне планируют собрать 275 тыс. т гроздьев. Первыми приступили хозяйства Темрюкского района, там расположено больше всего виноградников.

Участок протяженностью в 1 км. Здесь уборка автоматизирована. Собрать ягоды быстро и бережно помогают комбайны. Машина проходит между рядами и встряхивает виноградники. Сейчас на плантациях агрофирмы работает 21 комбайн. Мощность одной такой машины заменяет работу около 100 человек. Сергей Черкасов управляет такой сельхозтехникой третий год. Аграрии сельхозпредприятия параллельно собирают несколько сортов «Солярис», «Кристалл», «Платовский» и 28 га «Бьянки».

«Это хороший сорт для вина. Он универсальный. Его зачастую любят виноделы. Он может пойти как в купаж, так и моносортом его можно пустить в производство», ― объясняет агроном отделения № 6 Гоча Чалагадзе.

Работа только началась. Впереди около двух месяцев уборки. В одном хозяйстве ― более 9 тыс. га виноградников.

«Вышли на пиковые показатель. Всего мы планируем 86 тыс. т к уборке. Показатель урожая немного ниже, чем мы ожидали», ― отмечает заместитель генерального директора по сельскому хозяйству Иван Чурсин.

Скорость уборки ключевой вопрос для качества будущего вина. С момента сбора винограда до переработки должно пройти не более четырех часов, иначе сок окислится. Собранные ягоды загружают в машину и везут на завод. Там собранный урожай выгружают на линию приема. Здесь он проходит первичную обработку.

«План производства составляет 85 тыс. т переработки. Пока переработано 6 тыс. т. Сейчас идет белая группа, преимущественно сорт «Бьянка», для направления игристых вин», ― рассказывает заведующий производством Артем Васильев.

По винным артериям виноград отправляют в самое большое открытое хранилище в Европе. Одна такая емкость в 400 тыс. л вмещает 500 тыс. бутылок. Всего здесь можно хранить почти 60 млн л виноматериалов.

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