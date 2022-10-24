В Краснодарском крае стартовал второй проект «Воронки инновационных стартапов»
Программа помогает создавать, развивать и увеличивать технологичный бизнес. Проект будет состоять из трех этапов — стартового обучения, диагностических сессий и масштабирования и поиска инвесторов.
В рамках «Воронки» проведут акселерационные программы, которые помогут запустить собственный продукт или найти решения для готового бизнеса. Для участия главное иметь идею.
«Проект направлен на комплексную поддержку бизнес-инициативы, формирование IT-сообщества региона и технологическое развитие отраслей экономики края. В первом сезоне этого года провели 82 мероприятия с участием более 1,7 тыс. человек. Мы уверены, что они проявят себя не менее активно. Проект рассчитан на три сезона — все самое интересное впереди», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Василий Воробьев.
Принять участие в программе могут все желающие команды малых и средних предприятий, студентов, аспирантов, ученых, самозанятых, техспециалистов.
Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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