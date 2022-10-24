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В Краснодарском крае стартовал второй проект «Воронки инновационных стартапов»

Экономика
24.10.2022 14:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startoval-vtoroj-proekt-voronki-innovatsionnyh-startapov
В Краснодарском крае стартовал второй проект «Воронки инновационных стартапов»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программа помогает создавать, развивать и увеличивать технологичный бизнес. Проект будет состоять из трех этапов — стартового обучения, диагностических сессий и масштабирования и поиска инвесторов.

В рамках «Воронки» проведут акселерационные программы, которые помогут запустить собственный продукт или найти решения для готового бизнеса. Для участия главное иметь идею.

«Проект направлен на комплексную поддержку бизнес-инициативы, формирование IT-сообщества региона и технологическое развитие отраслей экономики края. В первом сезоне этого года провели 82 мероприятия с участием более 1,7 тыс. человек. Мы уверены, что они проявят себя не менее активно. Проект рассчитан на три сезона — все самое интересное впереди», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Василий Воробьев.

Принять участие в программе могут все желающие команды малых и средних предприятий, студентов, аспирантов, ученых, самозанятых, техспециалистов.

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: молодые предприниматели края представили проекты на инвестиционной сессии.

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