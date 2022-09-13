В Краснодарском крае стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады учащихся
Общество
13.09.2022 10:03
Олимпиады проведут по 24 предметам. Продемонстрировать знания смогут ученики 4–11 классов. Интеллектуальные состязания продлятся до 25 октября.
Школьный этап Всероссийской олимпиады — самый массовый. В прошлом году в нем приняли участие 370 тыс. учеников. Победители школьного этапа смогут затем побороться за звание лучших на муниципальных, региональных и, наконец, федеральных олимпиадах. Победители финального уровня получат возможность поступить в лучшие вузы России без экзаменов, а также смогут претендовать на краевую премию.
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