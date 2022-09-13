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В Краснодарском крае стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады учащихся

Общество
13.09.2022 10:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startoval-shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-uchashhihsya
Видео канала «Кубань 24»

Олимпиады проведут по 24 предметам. Продемонстрировать знания смогут ученики 4–11 классов. Интеллектуальные состязания продлятся до 25 октября.

Школьный этап Всероссийской олимпиады — самый массовый. В прошлом году в нем приняли участие 370 тыс. учеников. Победители школьного этапа смогут затем побороться за звание лучших на муниципальных, региональных и, наконец, федеральных олимпиадах. Победители финального уровня получат возможность поступить в лучшие вузы России без экзаменов, а также смогут претендовать на краевую премию.

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