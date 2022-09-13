В Краснодарском крае стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады учащихся

Видео канала «Кубань 24»

Олимпиады проведут по 24 предметам. Продемонстрировать знания смогут ученики 4–11 классов. Интеллектуальные состязания продлятся до 25 октября.

Школьный этап Всероссийской олимпиады — самый массовый. В прошлом году в нем приняли участие 370 тыс. учеников. Победители школьного этапа смогут затем побороться за звание лучших на муниципальных, региональных и, наконец, федеральных олимпиадах. Победители финального уровня получат возможность поступить в лучшие вузы России без экзаменов, а также смогут претендовать на краевую премию.

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