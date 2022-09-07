В Краснодаре на ремонт десяти школ искусств и творчества выделили более 13 млн рублей
В краевом центре завершили ремонт семи детских школ искусств, Центра творчества и досуга поселка Лазурного и двух детских художественных школ. Деньги были выделены из муниципального бюджета.
«В Детской школе искусств № 11 имени Арно Бабаджаняна заменили ограждение. Новый забор соответствует современным требованиям антитеррористической защищенности объекта образования. Летом работы по замене стартовали, а уже перед самым началом учебного года забор был полностью готов», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.
Она добавила, что в Центре творчества и досуга поселка Лазурного этим летом привели в порядок уборные на втором этаже.
В Детской школе искусств № 8 отремонтировали фасад и заменили кровлю, в здании проложили теплоизоляционный слой. На ремонт образовательного учреждения было выделено около 4 млн рублей. В художественной школе имени Пташинского появилось новое покрытие внутреннего дворика. А в школе искусств № 1 обновили стены и полы в классах хореографии и изобразительного искусства. В ДШИ № 6 и художественной школе имени Филиппова тоже обновили помещения. В детской школе искусств № 10 привели в порядок систему электроснабжения. В школе искусств № 12 и школе имени Рахманинова укрепили кровлю и заменили часть покрытий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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