В Краснодарском крае стартовал прием заявок на соискание премии «Курортный Олимп»
Общество
17.08.2022 08:24
На Кубани выберут лучших отельеров и работников туристической отрасли. Победителей определят в 20 номинациях.
Специалистам предстоит побороться за звания лучшего гида, инструктора и горничной. Предприятия отрасли представят жюри стартапы, новые турмаршруты и эногастрономические объекты. По итогам конкурса определят лучшие объекты размещения среди трех-, четырех- и пятизвездочных отелей.
Заявки принимаются на сайте конкурса. Цель проекта — повышение качества услуг в индустрии гостеприимства.
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