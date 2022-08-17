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В Краснодарском крае стартовал прием заявок на соискание премии «Курортный Олимп»

Общество
17.08.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startoval-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-kurortnyj-olimp
Видео канала «Кубань 24»

На Кубани выберут лучших отельеров и работников туристической отрасли. Победителей определят в 20 номинациях.

Специалистам предстоит побороться за звания лучшего гида, инструктора и горничной. Предприятия отрасли представят жюри стартапы, новые турмаршруты и эногастрономические объекты. По итогам конкурса определят лучшие объекты размещения среди трех-, четырех- и пятизвездочных отелей.

Заявки принимаются на сайте конкурса. Цель проекта — повышение качества услуг в индустрии гостеприимства.

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