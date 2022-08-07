В Сочи осенью переименуют отели Marriott на «Красной Поляне»

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О решении переименовать отели ушедшего из России бренда Marriott сообщили 7 августа. В настоящее время разрабатывается проект собственного бренда.

Исполняющий гендиректора курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева рассказала, что новые названия отелей представят осенью.

«Для у нас уход Marriott — это не трагедия, потому что у нас сохранятся стандарты сервиса. Мы не закрываем гостиницу. В настоящее время мы разрабатываем собственный отельный бренд и представим его осенью на суд общественности», — цитирует Перепечаеву ТАСС.

В настоящее время на курорте работают отели «Marriott Красная Поляна Сочи» и «Кортъярд Marriott Сочи Красная Поляна».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сеть отелей Marriott 3 июня объявила о приостановке работы в России. О решении запустить собственный отельный бренд горный курорт «Красная Поляна» сообщил 8 июня.