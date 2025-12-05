В Краснодарском крае средние цены на дома на курортах выросли до 19,7 млн рублей

С 2022 года стоимость частных домов выросла во всех курортных городах региона на побережье Черного моря.

По данным федерального портала «Мир квартир», за три года в среднем дача или коттедж на курортах в Краснодарском крае выросли в цене на 12,8%, до 19,7 млн рублей.

По динамике стоимости «квадрата» лидером стал Туапсе, где цены на дома взлетели на 36,3%. В Анапе цены на квадратный метр выросли на 32,7%, в Сочи — на 24%, в Геленджике — на 22%.

Меньше всего подорожали коттеджи и дома в Новороссийске. В городе-герое рост цен составил 17,4%.

В среднем на побережье края «квадрат» в домах оценивается в 129,2 тыс. рублей — это на 25,6% больше, чем в 2022 году.

Цены на дома на Кавказе растут быстрее, чем в Крыму. На полуострове за три года стоимость в среднем выросла на 11%. При этом недвижимость в Крыму дороже. Частный дом стоит около 19,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: по итогам 2025 года продажи в новостройках Анапы вырастут в 1,5 раза. Вместе с этим цены на недвижимость в данном сегменте увеличатся на 12-15%.

