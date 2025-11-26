По итогам 2025 года продажи в новостройках Анапы вырастут в 1,5 раза

Вместе с этим цены на недвижимость в данном сегменте увеличатся на 12-15%.

Как сообщил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян, продажи в новостройках Анапы могут вырасти на 50-60% в сравнении с показателем прошлого года.

С января по май 2025 года на первичном рынке недвижимости продали 156 лотов общей площадью 7,6 тыс. кв. м, что на 68,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Согласно данным «Циан. Аналитики», средняя стоимость за 1 кв. м по итогам третьего квартала 2025 года достигла 212 тыс. рублей.

Погосян связывает рост продаж в Анапе с высоким интересом к недвижимости у моря как к инвестиции, активизацией покупателей из центральных регионов России, а также выходом на рынок новых проектов комфорт- и бизнес-класса.

Эксперт отметил, что благодаря ипотечным программам даже рост цен не повлиял на спрос на недвижимость.

Среди основных причин роста средних цен — устойчивый спрос со стороны покупателей из других регионов, ограниченное предложение качественных проектов и повышение себестоимости строительства, подчеркнул Погосян.

Также, по словам специалиста, влияет рост интереса к Анапе как к городу для круглогодичного проживания, укрепление статуса всесезонного курорта и инвестиционная привлекательность региона.

По мнению эксперта, в следующем году рынок новостроек в городе-курорте начнет расти и увеличивать объемы ввода на 5-10%. Также постепенно стабилизируются темпы продаж.

Он подчеркнул, что развитие станет возможным благодаря улучшению инженерной и транспортной инфраструктуры, строительству новых дорог и открытию общественных пространств.

«Интерес к жизни у моря сохранится, однако покупатели становятся более требовательными — при выборе жилья они все чаще обращают внимание не только на локацию, но и на инфраструктуру, архитектуру, планировочные решения и уровень комфорта, сопоставимый с курортным», — цитирует Погосяна «РБК Краснодар».

Читайте также: Краснодар стал лидером среди миллионников по скидкам на готовое жилье.

Подпишись, здесь всегда интересно.