В Краснодарском крае создали совет региональных торговых сетей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первая встреча состоялась в Краснодаре. Ее провели по инициативе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В совет вошли 142 предпринимателя, которые являются собственниками более 1 тыс. 800 объектов. Всего в местную торговую сеть входят свыше 2 тыс. 800 объектов. Это 53% от общего количества на Кубани.

По словам главы краевого департамента потребсферы Романа Куринного, объединение локальных сетевых компаний произошло по нескольким причинам.

«При взаимодействии власти и бизнеса мы сможем не только оперативно справляться с экономическими вызовами, но и обеспечить развитие местных компаний, в том числе с помощью государственной поддержки», — заявил он.

Также Куринный отметил, что создание совета позволит существенно увеличить долю местной продукции в торговых сетях, в том числе со знаком качества «Сделано на Кубани».

«Производители Краснодарского края нацелены поставлять продукцию в торговые сети. Однако не все могут выполнить условия федеральных компаний. Например, обеспечить крупные и регулярные поставки круглый год. У локальных сетей требования не такие жесткие. С ними фермеры смогут выстроить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — добавил руководитель ведомства.

На совещании представители краевых фондов рассказали о существующих мерах господдержки. Для предпринимателей региона действует специальный заем «Торговля». Бизнесмены могут получить кредит до 5 млн рублей сроком на 2 года по процентной ставке, равной ключевой ставке Центробанка. В то время как участники конкурса «Сделано на Кубани» могут получить кредитные средства под 2%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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