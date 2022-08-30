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В июле в Краснодарском крае объем ипотечных кредитов вырос почти на 40%

Экономика
30.08.2022 20:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-iyule-v-krasnodarskom-krae-obem-ipotechnyh-kreditov-vyros-pochti-na-40
В июле в Краснодарском крае объем ипотечных кредитов вырос почти на 40%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По объему выданных ипотечных кредитов Кубань занимает первое место в ЮФО. Согласно статистике Центробанка РФ, в июле в крае на эти цели банки выдали 14,1 млрд рублей.

Сообщается, что в сравнении с июнем, этот показатель вырос на 39,6%. В целом в России объем выданных ипотечных кредитов в июле вырос почти на 35%. Он достиг 341 млрд рублей. За месяц одобрили 91,6 тыс. ипотек. Это на 40% больше, чем в июне.

Лидером по объему выданных средств стала Москва с результатом 54,9 млрд рублей. Также высокие показатели в Московской и Воронежской областях — 29,9 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно.

По состоянию на 1 августа общий объем ипотечного портфеля в РФ достигает почти 12,7 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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