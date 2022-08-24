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Краснодарский край попал в топ-5 регионов РФ по объему выдачи кредитов наличными

Экономика
24.08.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-popal-v-top-5-regionov-rf-po-obemu-vydachi-kreditov-nalichnymi
Краснодарский край попал в топ-5 регионов РФ по объему выдачи кредитов наличными
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2022 года в России выдали 1,38 млн кредитов наличными на общую сумму 402,55 млрд рублей. По объему выданных денег это на 26% больше, чем в июне.

Больше всего кредитов наличными в июле выдали в Москве — 98,51 тыс. займов на 48,43 млрд рублей. На втором месте Московская область — 86,6 тыс. займов на 34,48 млрд рублей, на третьем Санкт-Петербург — 47,8 тыс. кредитов на сумму 19 млрд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОКБ.

Краснодарский край занял 4 место рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными в июле. В регионе выдали 49,9 тыс. займов на 13,52 млрд рублей. На пятом месте Свердловская область — 43,5 тыс. кредитов на 11,59 млрд рублей.

Всего за первые 7 месяцев 2022 года в России выдали 6,92 млн кредитов наличными на общую сумму почти в 2 трлн рублей. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: россияне в августе чаще всего берут кредиты на подготовку детей к школе.

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