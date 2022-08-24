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Россияне в августе чаще всего берут кредиты на подготовку детей к школе

Общество
24.08.2022 07:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyane-v-avguste-chashhe-vsego-berut-kredity-na-podgotovku-detej-k-shkole
Россияне в августе чаще всего берут кредиты на подготовку детей к школе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным исследования крупного маркетплейса, в последний месяц лета жители России берут кредиты на базовые потребности, ремонт и стройку, а также на подготовку школьников к учебному году.

Наиболее активно за потребительскими займами обращались москвичи, жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска. Клиенты банков запрашивают суммы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Самый высокий кредитный рейтинг отмечается у жителей Москвы, самый низкий — у жителей Чечни, сообщает RT со ссылкой на маркетплейс «Сравни».

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