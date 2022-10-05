В Краснодарском крае создали интерактивную карту виноградопригодных земель с указанием виноделен

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Команда специалистов собрала данные реестров восьми винодельческих районов Краснодарского края. Интерактивная карта покажет местонахождение виноградников, их площадь и доступную информацию о собственниках.

«С 2022 года губернатор Краснодарского края запретил жилищное строительство на виноградопригодных землях. Поэтому при проведении предпроектного анализа территории будущего хаба нам потребовалось определить наличие и расположение ценнейших земель» — сообщили в пресс-службе Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края.

Карта содержит актуальную информацию о виноградопригодных землях Абинского, Ейского, Крымского, Новокубанского, Темрюкского районов, а также Новороссийска, Анапы и Геленджика.

«На нашей карте виноградопригодные земли обозначены полигонами, каждый из них содержит краткое описание характеристик земельного участка. При выделении участка на карте во всплывающем окне отображается: местонахождение, площадь, статус использования под виноградники, категория участка, кадастровый номер и информация о собственнике», — сообщает пресс-служба института в Telegram.

Воспользоваться картой можно с помощью мобильного телефона или компьютера, перейдя по ссылке.

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