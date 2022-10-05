Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Центр «Абрау-Дюрсо» вошел во Всемирную организацию винного туризма

Экономика
05.10.2022 15:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-abrau-dyurso-voshel-vo-vsemirnuyu-organizatsiyu-vinnogo-turizma
Центр «Абрау-Дюрсо» вошел во Всемирную организацию винного туризма
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудничество с объединением агротуристических организаций и ассоциаций, частных компаний и институтов поможет продвижению «Абрау-Дюрсо» как туристического объекта мирового уровня.

Членство во Всемирной организации винного туризма позволяет российским курортам обмениваться опытом с ведущими туробъектами мира.

Для Абрау-Дюрсо это не только выход на международный уровень, но и подтверждение высокого качества оказываемых услуг, их соответствия мировым стандартам и признание профессиональным сообществом.

Во всесезонный центр туризма «Абрау-Дюрсо» входят гостиницы, кемпинг, собственный пляж, сеть кафе и ресторанов. Курорт предлагает экскурсионные программы, турмаршруты и площадки для проведения мероприятий. Ежегодно его посещают свыше 500 тыс. отдыхающих, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: «Фанагория» в 2022 году планирует собрать 32 тыс. тонн винограда.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
  2. В Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах до 6 октября возможен подъем воды в реках
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  5. Маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях