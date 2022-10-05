Центр «Абрау-Дюрсо» вошел во Всемирную организацию винного туризма
Сотрудничество с объединением агротуристических организаций и ассоциаций, частных компаний и институтов поможет продвижению «Абрау-Дюрсо» как туристического объекта мирового уровня.
Членство во Всемирной организации винного туризма позволяет российским курортам обмениваться опытом с ведущими туробъектами мира.
Для Абрау-Дюрсо это не только выход на международный уровень, но и подтверждение высокого качества оказываемых услуг, их соответствия мировым стандартам и признание профессиональным сообществом.
Во всесезонный центр туризма «Абрау-Дюрсо» входят гостиницы, кемпинг, собственный пляж, сеть кафе и ресторанов. Курорт предлагает экскурсионные программы, турмаршруты и площадки для проведения мероприятий. Ежегодно его посещают свыше 500 тыс. отдыхающих, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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