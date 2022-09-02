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«Фанагория» в 2022 году планирует собрать 32 тыс. тонн винограда

Экономика
02.09.2022 10:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/fanagoriya-v-2022-godu-planiruet-sobrat-32-tys-tonn-vinograda
«Фанагория» в 2022 году планирует собрать 32 тыс. тонн винограда
Фото пресс-службы «Фанагории»

Одна из крупнейших виноделен России «Фанагория» начала сбор винограда. Благодаря хорошей погоде урожай ожидается гораздо больше прошлогоднего.

В 2022 году сбор винограда в «Фанагории» продлится до конца октября. Ягоды достигли кондиции и уже готовы к тому, чтобы виноделы начало производство.

«Период сбора винограда — ответственный этап для любого винодельческого предприятия. Это время, когда можно оценить выполненную за год работу агрономов, направленную на получение винограда лучшего качества с идеальным содержанием сахаров для производства наших вин, крепких напитков и соков. И, конечно, работа виноградарей циклична, и со сбором урожая начинается этап закладки новых виноградников для будущего богатого урожая. Этой осенью и в 2023 году мы планируем увеличить площади наших посадочных земель еще на 300 и 400 гектар соответственно», — отметил генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин.

У винодельни одна из самых больших в РФ баз сырья — виноградники площадью более 4 тыс. га, виноградный питомник, который увеличит свою мощность вдвое к 2024 году.

Осенью 2021 года площадь виноградников выросла более чем на 200 га, весной этого года — еще на 40 га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Фанагории».

Читайте также: виноделы края подтвердили соответствие продукции знаку качества «Сделано на Кубани».

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