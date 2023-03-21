В Краснодарском крае создали 14 туристических маршрутов по местам воинской славы

Новые маршруты для туристов откроют в Новороссийске, Сочи, Туапсе, Анапе, Горячем Ключе и Темрюкском районе. Они прошли оценку экспертов Минэкономразвития России и АСИ.

«Туристические маршруты по местам воинской славы помогут привлечь детей к изучению истории родного края. Они будут интересны и взрослым, причем как жителям, так и гостям региона», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на территории края велись ожесточенные бои. На Кубани есть город-герой, а также города воинской славы и воинской доблести.

Всего в РФ создали 147 туристических маршрутов по местам воинской славы. Их откроют в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кубань стала лидером страны по числу таких направлений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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