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Онлайн-маршруты для самостоятельных экскурсий запустили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/onlajn-marshruty-dlya-samostoyatelnyh-ekskursij-zapustili-v-krasnodare
Онлайн-маршруты для самостоятельных экскурсий запустили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Маршруты для самостоятельных экскурсий разработали картографическая компания 2ГИС совместно с Туристско-информационным центром Краснодара.

Чтобы пройти по основным достопримечательностям города, нужно включить в 2ГИС слой «Туристические места» и выбрать, куда отправиться. Это могут быть театры, музеи, парки и экскурсионные маршруты.

В настоящее время доступно три онлайн-маршрута. Это историко-патриотическая экскурсия «Цветы у обелисков», которая расскажет о Краснодаре в годы Великой Отечественной войны, «Прогулка по Александровскому бульвару» и «Главная улица Красная» — они познакомят с основными достопримечательностями города.

«На карте маршрутов отображены основные достопримечательности южной столицы. Можно посетить объекты, которые относятся к исторической жизни Краснодара, приобщиться к празднованию важных дат для города, не тратя время на поиски экскурсовода», — цитирует директора ТИЦ Краснодара Марину Шарапову пресс-служба администрации Краснодара.

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