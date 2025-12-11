В Краснодарском крае создадут реестр субъектов креативных индустрий

Министерство экономики региона утвердило порядок регистрации представителей креативной индустрии. В реестр войдут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, ведущие деятельность на территории края.

В министерстве подготовили критерии, по которым будут включать в реестр представителей отрасли. О работе в этом направлении рассказал первый заместитель губернатора Игорь Галась.

«Перед нами стоит четкая задача, поставленная президентом страны: сделать креативные индустрии новой точкой роста экономики. Уже сегодня они принесли экономике Кубани свыше 132 млрд рублей. Наш реестр — это не просто список, а инструмент для диалога и поддержки», — отметил Галась.

По его словам, в крае работает около 20 тыс. представителей креативного сообщества. В том числе, архитекторов, дизайнеров, IT-разработчиков, кинематографистов. Первый вице-губернатор отметил, что власти должны знать их, чтобы создать максимально благоприятные условия для их роста.

«Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в ВРП, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к точной, адресной работе с каждым», — рассказал Галась.

Виды деятельности, относящиеся к креативной индустрии, предусмотрены федеральным законом. Для включения в реестр нужно иметь государственную регистрацию в РФ. Организации не должны быть иностранными компаниями. Кроме того, заявители не могут иметь статус иностранного агента, быть причастными к экстремизму или терроризму. Юридические лица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства. Для регистрации нужно обратиться в краевое министерство экономики. Решение будет принято по итогам рассмотрения каждого обращения.

В марте 2024 года Краснодарский край присоединился к внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. Соответствующее соглашение подписали губернатор Вениамин Кондратьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В регионе созданы экспертная группа по креативным индустриям, Совет по вопросам развития креативных индустрий и определена опорная организация. Также принят региональный закон и концепция развития креативных индустрий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

