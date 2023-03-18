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В Краснодарском крае создадут отдел информационной безопасности молодежи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sozdadut-otdel-informatsionnoj-bezopasnosti-molodezhi
В Краснодарском крае создадут отдел информационной безопасности молодежи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних.

«Мы должны пресекать любые попытки вовлечь детей в деструктивные течения. В прошлом году заблокировали 15 тыс. запрещенных сайтов, постов и материалов с призывами к беспорядкам», — рассказала Минькова.

Вице-губернатор уточнила, что специалисты сейчас занимаются созданием отдела информационной безопасности молодежи на базе Центра гражданского воспитания. Его планируют открыть в мае. Ожидается, что появление такого отдела поможет оперативно реагировать на провокации в интернете.

Минькова также рассказала, что детская преступность на Кубани снизилась на 9%. Число преступлений снизилось с 869 до 789, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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