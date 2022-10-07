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В Краснодарском крае сотрудница полиции получала взятки за незаконную выдачу загранпаспортов

Происшествия
07.10.2022 15:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sotrudnitsa-politsii-poluchala-vzyatki-za-nezakonnuyu-vydachu-zagranpasportov
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 38-летняя старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Абинскому району с февраля 2021 по апрель 2022 года использовала свое должностное положение и посодействовала в незаконной выдаче не менее 5 загранпаспортов. За это женщина получила на свою карту более 112 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о получении взятки за незаконные действия. Во время следствия провели обыски дома и на рабочем месте подозреваемой и изъяли доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проводить служебную проверку.

«В настоящее время инспектор отстранена от выполнения служебных обязанностей, в случае установления вины будет уволена по отрицательным основаниям со службы в ОВД и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а ее руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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