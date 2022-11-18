В Краснодарском крае сотрудники МЧС провели профилактические рейды в районах плавневых зон
Общество
18.11.2022 09:45
В сезон осенней охоты и рыбалки ежедневно в лиманы выходят десятки маломерных судов. Их проверили на соблюдение правил движения по воде.
Самые частые нарушения — превышение нормы перевозки пассажиров, управление незарегистрированными моторными лодками и катерами.
«С начала сезона охоты сотрудники управления Центра ГИМС провели 68 контрольно-надзорных мероприятий на воде. В результате выявлено 50 правонарушений. В отношении судоводителей выписано 50 штрафов», — сообщил врио начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Есауленко.
Так, за управление переполненной лодкой штраф составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а за передвижение на незарегистрированном судне — до 20 тыс. рублей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ГИМС усилила контроль над катерами и моторными лодками.
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