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В Краснодарском крае сотрудники МЧС провели профилактические рейды в районах плавневых зон

Общество
18.11.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sotrudniki-mchs-proveli-profilakticheskie-rejdy-v-rajonah-plavnevyh-zon
Видео канала «Кубань 24»

В сезон осенней охоты и рыбалки ежедневно в лиманы выходят десятки маломерных судов. Их проверили на соблюдение правил движения по воде.

Самые частые нарушения — превышение нормы перевозки пассажиров, управление незарегистрированными моторными лодками и катерами.

«С начала сезона охоты сотрудники управления Центра ГИМС провели 68 контрольно-надзорных мероприятий на воде. В результате выявлено 50 правонарушений. В отношении судоводителей выписано 50 штрафов», — сообщил врио начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Есауленко.

Так, за управление переполненной лодкой штраф составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а за передвижение на незарегистрированном судне — до 20 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ГИМС усилила контроль над катерами и моторными лодками.

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