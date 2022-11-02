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В Краснодарском крае ГИМС усилила контроль над катерами и моторными лодками

Общество
02.11.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-gims-usilila-kontrol-nad-katerami-i-motornymi-lodkami
Видео канала «Кубань 24»

Сезон охоты и осенний клев манят в плавневую зону любителей активного отдыха. Караулят сейчас, к примеру, ондатру и водоплавающую дичь.

Ежедневно в лиманы выходят около тысячи маломерных судов. Их контролируют подразделения ГИМС.

«В помощь этим подразделениям у нас выделили шесть групп патрульной службы. Особое внимание уделяется надзору за соблюдением правил плавания маломерных судов в плавневой зоне», — сказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.

Нарушения, которые чаще всего выявляют инспекторы, — управление судном без прав и перегруз. За это грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Только за последние 3 месяца составлено более 120 протоколов.

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