В Краснодарском крае ГИМС усилила контроль над катерами и моторными лодками
Общество
02.11.2022 09:39
Сезон охоты и осенний клев манят в плавневую зону любителей активного отдыха. Караулят сейчас, к примеру, ондатру и водоплавающую дичь.
Ежедневно в лиманы выходят около тысячи маломерных судов. Их контролируют подразделения ГИМС.
«В помощь этим подразделениям у нас выделили шесть групп патрульной службы. Особое внимание уделяется надзору за соблюдением правил плавания маломерных судов в плавневой зоне», — сказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.
Нарушения, которые чаще всего выявляют инспекторы, — управление судном без прав и перегруз. За это грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Только за последние 3 месяца составлено более 120 протоколов.
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