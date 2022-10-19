В Краснодарском крае сократилась очередь из грузовиков на Керченскую переправу
Общество
19.10.2022 20:08
Вечером 19 октября на перехватывающих стоянках очередь на погрузку ожидают 848 грузовиков.
На стоянках Темрюкского района находится 431 грузовик, на стоянках Славянского района ожидают 211 фур, Красноармейского — 193, Крымского — 13. Накануне на разных стоянках в очереди на переправу стояли 1 тыс. 43 грузовика, в основном машины скапливаливаются на площадках Темрюкского района.
С ночи на 9 октября по 7:00 19 октября через пролив в обе стороны перевезли уже 15,4 тыс. пассажиров и 5 тыс. 905 автомобилей. Четыре парома выполнили 154 круговых рейса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: со стороны Крыма в очереди на паром ожидают около 150 грузовиков.
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