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В Краснодарском крае сократилась очередь из грузовиков на Керченскую переправу

Общество
19.10.2022 20:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sokratilas-ochered-iz-gruzovikov-na-kerchenskuyu-perepravu
В Краснодарском крае сократилась очередь из грузовиков на Керченскую переправу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вечером 19 октября на перехватывающих стоянках очередь на погрузку ожидают 848 грузовиков.

На стоянках Темрюкского района находится 431 грузовик, на стоянках Славянского района ожидают 211 фур, Красноармейского — 193, Крымского — 13. Накануне на разных стоянках в очереди на переправу стояли 1 тыс. 43 грузовика, в основном машины скапливаливаются на площадках Темрюкского района.

С ночи на 9 октября по 7:00 19 октября через пролив в обе стороны перевезли уже 15,4 тыс. пассажиров и 5 тыс. 905 автомобилей. Четыре парома выполнили 154 круговых рейса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: со стороны Крыма в очереди на паром ожидают около 150 грузовиков.

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