В Краснодарском крае собрали ягод на 130 тонн больше, чем в прошлом году
Аграрии собрали более 100 тыс. тонн фруктов и ягод. Продолжается уборка семечковых, косточковых и ягодных культур.
«На сегодняшний день садоводы Кубани собрали более 100 тыс. тонн плодово-ягодных культур. Плодов семечковых культур собрано 76,8 тыс. тонн, что почти на 8 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Косточковых – 23,4 тыс. тонн. Это на 6,9 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Урожай ягод превышает прошлогодний на 130 тонн и составляет более 1,3 тыс. тонн», — рассказал министр сельского хозяйства края Федор Дерека.
Он отметил, что хозяйства готовятся к закладке молодых садов. А с начал года в крае заложили многолетних насаждений свыше 637 га.
«В том числе садов интенсивного типа 435 га. Закладку продолжат в оптимальные сроки осенью и по плану до конца года она должна составить не менее 1,5 тыс. га», — добавил Дерека.
Площадь садов и ягодников в крае составляет 31 тыс. га. На поддержку отрасли в 2022 году направили более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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