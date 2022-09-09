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В Краснодарском крае в самом разгаре уборка арбузов и дынь

Экономика
09.09.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-samom-razgare-uborka-arbuzov-i-dyn
Видео канала «Кубань 24»

Кубанские аграрии рассчитывают собрать в этом году рекордный урожай бахчевых. Обработано уже более 3 тыс. га.

В крае выращивают не только классические сорта, но и экзотику. Например, на кубанских прилавках можно встретить арбузы без семян, желтые и порционные плоды весом до 500 г.

Также традиционно в регионе собирают большой урожай тыквы. В прошлом году он составил 33 тыс. т.

«Что касается тыквы, как я ранее сказал, она очень неприхотливая. Мы не делаем на ней никаких пестицидных обработок. Тыква — это будет самый экологически чистый продукт из всех овощей, которые выращиваются в открытом грунте», — сообщил глава КФХ Руслан Васильченко.

По объему производства бахчевых Краснодарский край занимает третье место в Южном федеральном округе и пятое в России. Хорошая урожайность — во многом заслуга кубанских селекционеров.

Как кубанские ученые создали «Адама» и кого аграрии называют на полях «хорошим мальчиком», смотрите в пятничном выпуске программы «Мир сельского хозяйства» в 14:45 на «Кубань 24».

Смотрите выпуски новостей, передачи и авторские программы телеканала «Кубань 24» на Youtube-канале «НТК Эфир», вышедшие с 09.03.2022 на Rutube «НТК Эфир».

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