В Краснодарском крае собрали уже более 6 тыс. тонн косточковых культур

Значительная часть урожая плодовых деревьев растет в садах под Геленджиком.

Сбор урожая косточковых на Кубани в самом разгаре. В этом деле работникам помогают машины с прицепом, которые могут подниматься на разную высоту.

«С дерева снимаем, в коробку складываем, укладываем. Не берем мелкие и мягкие», ― говорит садовод Алина Колесникова.

К плодовым деревьям здесь относятся очень бережно.

«Персик зависит от почвы. Здесь почва хорошая, значит и персик хороший. Обрабатывают вовремя и прыскают вовремя. Наше начальство ни одно опрыскивание не пропускает», ― рассказывает садовод Галина Вольнова.

В этом саду семь сортов нектаринов. Популярностью пользуется «Ореон», потому что больше всех приносит плоды.

«Как нам сказали агрономы, самые сладкие нектарины ― те, что выведены на Балканском полуострове», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

В этом саду уже собрали 50 т. персиков и 10 т. нектаринов. Однако это не предел, впереди еще несколько этапов сборки.

«У нас уборка идет июль и август. Получается, две недели один сорт убираем. Через две недели другой, так в течение двух месяцев убираем», ― объясняет бригадир производственной бригады Александр Курганский.

Всего в Краснодарском крае уже собрали более 6 тыс. т косточковых культур с площади 1,5 тыс. га.

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