Краснодарский край одним из первых в России завершил уборочную кампанию озимых

В этом году с кубанских полей собрали почти 12 млн т зерна, что на 602 тыс. т больше, чем в 2023 году.

Успешных результатов удалось добиться благодаря модернизации машинно-тракторного парка и работе селекционеров, которые создают устойчивые к разным погодным условиям сорта.

«Наши сельхозпроизводители отмечают, что появились новые сорта кубанской селекции, которые по потенциалу гораздо лучше, чем были. Мы увидели, что такие сорта, как «Школа», «Победа 75» ― уже давали урожайность и в 90 ц, и 100 ц с 1 га. Мы понимаем, что селекция в этом направлении движется по правильному пути», ― отметил замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Краснодарский край занимает третье место в России по объемам экспорта продовольствия. Агропродукция региональных производителей поставляется в 100 стран мира. Основные направления ― Ближний Восток, Закавказье, Африка и Азия. Главный экспортный агропродукт региона ― зерновые. С начала года аграрии экспортировали около 3 млн т зерна. Сегодня его закупают 46 стран мира.

Вице-губернатор отметил, что с семенами риса на Кубани проблем нет. Его производство планируют увеличить почти до 1,5 млн т. к 2030 году, а площадь посевов увеличить до 150 тыс. га.

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