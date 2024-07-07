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Кондратьев: сорт пшеницы кубанской селекции занесен в Книгу рекордов России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-sort-pshenitsy-kubanskoj-selektsii-zanesen-v-knigu-rekordov-rossii
Кондратьев: сорт пшеницы кубанской селекции занесен в Книгу рекордов России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новом рекорде урожайности озимой пшеницы, который занесен в Книгу рекордов России.

«Аграрии Тбилисского района в хозяйстве имени Шевченко собрали озимую пшеницу с рекордной для страны урожайностью — 109,7 ц с гектара! Такой высокий показатель получен с сорта кубанской селекции «Школа», выведенного при участии Героя труда России Людмилы Беспаловой. Этот результат занесен в Книгу рекордов России. Отечественные сорта и кубанские селекционные технологии являются лучшими в стране», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Сейчас 50% выращиваемой в стране озимой пшеницы — сорта «Национального центра зерна имени Лукьяненко», добавил губернатор.

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