Кондратьев: сорт пшеницы кубанской селекции занесен в Книгу рекордов России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новом рекорде урожайности озимой пшеницы, который занесен в Книгу рекордов России.

«Аграрии Тбилисского района в хозяйстве имени Шевченко собрали озимую пшеницу с рекордной для страны урожайностью — 109,7 ц с гектара! Такой высокий показатель получен с сорта кубанской селекции «Школа», выведенного при участии Героя труда России Людмилы Беспаловой. Этот результат занесен в Книгу рекордов России. Отечественные сорта и кубанские селекционные технологии являются лучшими в стране», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Сейчас 50% выращиваемой в стране озимой пшеницы — сорта «Национального центра зерна имени Лукьяненко», добавил губернатор.

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