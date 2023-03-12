В Краснодарском крае снова резко похолодает

Регион 12 марта пересечет холодный фронт. Во второй половине дня на Кубани пройдут сильные дожди с грозами. Об этом говорится в сообщении центра «Фобос».

При этом температура воздуха пока остается комфортной. Однако 13 марта она начнет снижаться.

В начале рабочей недели в Краснодарском крае ожидаются осадки, в предгорьях и горах со снегом и мокрым снегом. Будет дуть холодный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 1 — 6 °C, днем до 4 — 9 °C. В горах ночью до -7 °C, днем — до -2°C.

В отдельных районах южной половины края 13 марта ожидаются сильные осадки. Ночью на участке Джубга — Магри сильный дождь. Ветер 6-11 м/с, от Анапы до Джубги — до 17-22 м/с.

В горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря в течение суток 13 марта ожидается очень сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи прогнозируют дожди и грозы.