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Дожди и грозы накрывают Сочи: горожан и туристов предупреждают о возможной опасности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhdi-i-grozy-nakryvayut-sochi-gorozhan-i-turistov-preduprezhdayut-o-vozmozhnoj-opasnosti
Дожди и грозы накрывают Сочи: горожан и туристов предупреждают о возможной опасности
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным синоптиков, вечером 12 марта и в течение суток 13 марта на территории Сочи ожидается дождь, в отдельных районах он может быть сильным, местами возможны грозы. Также есть риск подъема уровня воды в реках.

В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Глава города Алексей Копайгородский поручил оперативному штабу контролировать ситуацию, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сочинцам и гостям города не рекомендуется в этот период отдыхать у воды, оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Необходимо предпринять все меры предосторожности для сохранности имущества. В случае чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

Синоптики предупреждают, что погода может быть непредсказуемой, поэтому лучше следовать рекомендациям и быть готовыми к любым происшествиям.

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