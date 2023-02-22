В Горячем Ключе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Уровень воды в реках на территории муниципалитета поднялся. Об этом сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

По его словам, за последние сутки выпало 50 мм осадков — это более половины месячной нормы.

«Напомню, что ровно неделю назад выпало еще 40 мм — тогда в виде снега, который теперь начал таять. Таким образом, Горячий Ключ выдержал натиск всей февральской нормы. Конечно, это вызвало подъем уровня рек. Вчера добавился и шквалистый ветер, который стал причиной ряда коммунальных проблем. На протяжение недели ситуацию отслеживаю ежечасно. Сейчас уровень рек опускается, однако автопомпы, которые мы приобрели для ЦРЭС, готовы к дежурству. На ближайшую неделю сильных осадков не прогнозируют. К воскресенью зима начнет отступать. Пик непогоды остался позади», — написал Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

Глава Горячего Ключа поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий непогоды: спасателей, представители МЧС, энергетиков, сотрудников служб ЖКХ и органов ТОС, а также местных жителей.

Читайте также: в Северском районе ночью опасно поднялся уровень воды в реках.