В Краснодарском крае снизили предельный тариф на холодную воду

Сейчас в некоторых муниципалитетах региона тарифы на холодное водоснабжение заметно превышают превышают среднекраевые показатели.

Чтобы сдержать рост платежей за коммунальные услуги губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил снизить предельно возможный тариф на холодную воду в регионе. Его инициативу поддержали депутаты ЗСК на 36-й сессии, которая состоялась 18 апреля.

«Стоимость за кубометр теперь составит не более 99,77 рублей. Поднять ее не смогут ни в одном муниципальном образовании», — уточнил Кондратьев.

Губернатор отметил, что такое решение прежде всего важно для жителей Кущевского района, где тариф на холодную воду держится на уровне выше 107 рублей за кубометр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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