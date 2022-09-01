В Краснодарском крае снизили арендную ставку на землю под масштабные инвестпроекты
Новую меру поддержки на Кубани ввели по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.
Участки для реализации масштабных инвестпроектов предоставляют юрлицам без торгов. Размер арендной платы за них установили в размере 0,34% от кадастровой стоимости земли.
«В условиях санкционного давления крайне важна поддержка бизнес-сообщества. Ранее инвестору необходимо было ждать результатов рыночной оценки. Сейчас процедуру упростили. Данная мера направлена на снижение размера арендной платы, обеспечение прозрачности и предсказуемости расходов инвестора. Это, безусловно, повысит инвестиционную привлекательность региона и послужит дополнительным стимулом для новых финансовых поступлений в экономику Кубани», — сказал вице-губернатор Сергей Болдин.
По вопросам получения новой меры поддержки нужно обратиться к правообладателю земельного участка — в муниципальное образование либо краевой департамент имущественных отношений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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