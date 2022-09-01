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В Краснодарском крае снизили арендную ставку на землю под масштабные инвестпроекты

Экономика
01.09.2022 12:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-snizili-arendnuyu-stavku-na-zemlyu-pod-masshtabnye-investproekty
В Краснодарском крае снизили арендную ставку на землю под масштабные инвестпроекты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новую меру поддержки на Кубани ввели по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

Участки для реализации масштабных инвестпроектов предоставляют юрлицам без торгов. Размер арендной платы за них установили в размере 0,34% от кадастровой стоимости земли.

«В условиях санкционного давления крайне важна поддержка бизнес-сообщества. Ранее инвестору необходимо было ждать результатов рыночной оценки. Сейчас процедуру упростили. Данная мера направлена на снижение размера арендной платы, обеспечение прозрачности и предсказуемости расходов инвестора. Это, безусловно, повысит инвестиционную привлекательность региона и послужит дополнительным стимулом для новых финансовых поступлений в экономику Кубани», — сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

По вопросам получения новой меры поддержки нужно обратиться к правообладателю земельного участка — в муниципальное образование либо краевой департамент имущественных отношений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае в два раза сократят срок согласования и запуска инвестпроектов.

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