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В Краснодарском крае в два раза сократят срок согласования и запуска инвестпроектов

Экономика
01.09.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dva-raza-sokratyat-srok-soglasovaniya-i-zapuska-investproektov
В Краснодарском крае в два раза сократят срок согласования и запуска инвестпроектов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Оптимизацию бизнес-процессов в регионе проводят в рамках федеральной программы «Сквозной инвестиционный поток».

Минэкономразвития РФ и «Росатом» запустили соответствующий пилотный проект в семи регионах России, в число которых вошел и Краснодарский край. Главная цель программы — сделать процесс получения итогового пакета документов для реализации инвестиционного проекта быстрее и доступнее.

Для реализации программы «Сквозной инвестиционный поток» в Краснодарском крае сформировали головную группу и восемь рабочих групп. После прохождения специального обучения от «Росатома» региональные сотрудники смогли определить так называемый «клиентский путь» и узнали, на каких этапах бизнес-процесса могут возникнуть сложности с согласованием.

Кроме того, на Кубани специалисты разработали 11 главных алгоритмов действий инвесторов, которые реализуют сейчас свои проекты в Сочи и Краснодаре.

Сроки получения документов на реализацию инвестиционного проекта иногда становились проблемным вопросом для Краснодарского края. Благодаря пилотному проекту от Минэкономразвития РФ и «Росатома» в регионе планируют сократить это время примерно в два раза.

Для этой работы на Кубани привлекли более 50 частных и государственных компаний. Более тесное взаимодействие с бизнесом позволило выявить более 200 проблем при реализации инвестпроектов. В их числе большое количество отказов или возвратов заявлений, а также сбор излишних согласований.

Теперь специалистам региона предстоит разработать идеальный алгоритм процессов для согласования инвестпроектов и план по решению проблем в этой сфере, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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