В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»

Фото vk.com/ivanushkiband

Съемки художественного фильма о российских поп-идолах 90-х, группе «Иванушки International», намечены на лето 2023 года. Представить зрителям готовую историю любимой группы планируют к следующим новогодним праздникам.

По словам продюсера картины Дмитрия Пристанскова, снимать планируют на курортах Кубани — в Геленджике, Анапе и Сочи.

«Мы бы хотели сделать комедию. Кроме того, там будет очень много музыки. Сейчас мы находимся в стадии «сборки» проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над некоторыми диалогами. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — сказал Пристансков.

Проект представили на экспертизу в Фонд кино. Режиссером выступит Марк Горобец, известный по работам над такими проектами, как «Седьмая жертва», «Закрытая школа», «Веское основание для убийства», «Стая». Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко уже дал предварительное согласие на использование песен, а сами музыканты согласились участвовать в съемках.

По словам Игоря Матвиенко, картина будет в жанре роуд-муви, то есть, фильм-путешествие.

«Сюжет строится вокруг трех подруг, которые, повзрослев, решают закрыть гештальты молодости и едут в тур вслед за «Иванушками». И каждая достигает в этом приключении своей цели», — сказал Пристансков.

Пока неизвестно, отправится ли съемочная группа в тур «Иванушек» «25 тополиных лет», который планируется в 2023 году. Но, по словам, продюсера фильма, такое совпадение было бы идеальным.

«Но даже если эти два события не совпадут, фильм мы планируем снять в любом случае», — сказал Пристансков.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил, что фильм выйдет в широкий прокат и, по его словам, «это будет интересная история». Его коллега Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что музыканты сыграют самих себя, сообщает ТАСС.

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