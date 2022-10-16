В Краснодарском крае школьники и студенты напишут «Письмо солдату»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийская акция «Письмо солдату» стартует 17 октября. Любой желающий сможет написать письмо военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.

Мероприятие проведут в рамках тематического занятия «Урок мужества».

Принять участие в акции может каждый, включая школьников, студентов колледжей, воспитанников кадетских корпусов, юнармейцев и курсантов центров «Авангард», представителей общественных молодежных движений.

На «Уроке мужества» учащимся также расскажут о героизме защитников родины.

Образовательные учреждения передадут письма ресурсному центру добровольчества Кубани, который действует на базе Центра молодежных инициатив. Центр направит письма участникам СВО.

Организатором акции «Письмо солдату» выступает Минобороны РФ совместно с Минпросвещения России. Всего с начала СВО направили свыше 240 тыс. детских писем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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