В Краснодаре прошел поэтический вечер в поддержку СВО

Видео канала «Кубань 24»

Его провел московский литератор Вячеслав Качин.

Он беседовал с гостями о патриотизме, назначении поэзии в непростое время. И, конечно же, читал стихи.

«То, что я читаю — люди как бы принимают участие в этом действии, в моем чтении, и они все это проживают вместе со мной еще раз», — сказал поэт Вячеслав Качин.

Произведения поэта читали и жители краевой столицы. Например, артисты Театра Защитника Отечества и Кубанского казачьего хора.

«В каждом стихотворении он добавляет деталь, будто чего-то не хватает. Какое-то чувство неполноценности. Чего-то в твоей жизни не хватает. Хочется что-то менять», — сказал артист Кубанского казачьего хора Антон Щербинин.

В зале звучали не только стихи. Творческие коллективы Краснодара выступили с музыкальными номерами. В краевую столицу Вячеслав Качин прибыл в рамках тура по Кубани. Поэт уже посетил около 30 городов.