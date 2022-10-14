В Краснодаре прошел поэтический вечер в поддержку СВО
Его провел московский литератор Вячеслав Качин.
Он беседовал с гостями о патриотизме, назначении поэзии в непростое время. И, конечно же, читал стихи.
«То, что я читаю — люди как бы принимают участие в этом действии, в моем чтении, и они все это проживают вместе со мной еще раз», — сказал поэт Вячеслав Качин.
Произведения поэта читали и жители краевой столицы. Например, артисты Театра Защитника Отечества и Кубанского казачьего хора.
«В каждом стихотворении он добавляет деталь, будто чего-то не хватает. Какое-то чувство неполноценности. Чего-то в твоей жизни не хватает. Хочется что-то менять», — сказал артист Кубанского казачьего хора Антон Щербинин.
В зале звучали не только стихи. Творческие коллективы Краснодара выступили с музыкальными номерами. В краевую столицу Вячеслав Качин прибыл в рамках тура по Кубани. Поэт уже посетил около 30 городов.
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- В Красноярском крае задержали женщину, которая восемь лет назад на Кубани зарезала отца
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины