В Краснодарском крае сгорел заброшенный одноэтажный дом
Происшествия
19.10.2022 17:04
Сообщение о пожаре на улице Пушкина в станице Темижбекской Кавказского района поступило в МЧС 19 октября в 13:56.
По адресу выехали два пожарных автомобиля 117-й пожарной части и 6 спасателей. Они прибыли на место и установили, что горит нежилой частный дом. К приезду пожарных часть крыши площадью 40 кв. м уже обрушилась.
Пожар потушили, угрозу распространения огня ликвидировали. Во время пожара никто не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливаются, сообщает Пожарная охрана Кавказского района в Telegram.
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