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В Краснодаре загорелись поддоны на площади 60 кв. метров

Происшествия
18.10.2022 13:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelis-poddony-na-ploshhadi-60-kv-metrov
В Краснодаре загорелись поддоны на площади 60 кв. метров
Фото t.me/tipichkras

Сообщение о возгорании в поселке Плодородном поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России 18 октября в 12:46.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. В 12:57 огонь локализовали, в 13:10 пожар полностью ликвидировали. При пожаре никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте работали 11 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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