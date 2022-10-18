В Краснодаре загорелись поддоны на площади 60 кв. метров
Происшествия
18.10.2022 13:54
Сообщение о возгорании в поселке Плодородном поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России 18 октября в 12:46.
На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. В 12:57 огонь локализовали, в 13:10 пожар полностью ликвидировали. При пожаре никто не пострадал.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте работали 11 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей колледжа.
Популярные новости
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
- В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины