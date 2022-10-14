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В Краснодарском крае сформировали казачью бригаду «Кубань»

Политика
14.10.2022 16:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sformirovali-kazachyu-brigadu-kuban
В Краснодарском крае сформировали казачью бригаду «Кубань»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Знамя новой казачьей бригады освятили в войсковом соборе Александра Невского в рамках мероприятий к 326 годовщине образования Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества.

«Во все времена казаки были, есть и будут защитниками Отечества, родного края, семьи. Сегодня они самоотверженно защищают жителей Донбасса и России, показывая примеры истинного героизма», — сказал вице-губернатор Кубани, атаман ККВ Александр Власов.

Он отметил, что всего сейчас в специальной военной операции принимают участие почти 2,4 тыс. человек. Многие казаки из отряда «Кубань», находившиеся в Красном Лимане, представлены к государственным наградам за выполнение боевых задач. Из них 17 человек получили орден Мужества.

В состав новой казачьей бригады «Кубань» вошли три отряда ККВ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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