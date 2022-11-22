В Краснодарском крае сельхозпредприятие увеличит площадь садов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда», сельхозобъединение «Галан» заложит более 50 га плодового сада. Его продуктивность превышает средние показатели.

По словам руководителя сельхозобъединения Александра Галенко, в закладке сада используют поддерживающие шпалерные конструкции, чтобы формировать форму крон для удобной сборки урожая.

В объединение входят четыре предприятия, которые занимаются производством, хранением и сбытом сельхоз и животноводческой продукции. Оптимизацией работы ремонтной мастерской занимаются специалисты Регионального центра компетенций.

«В условиях импортозамещения промышленное садоводство стало активно развиваться. В нашем регионе разработали меры поддержки сельхозпроизводителей, которые являются хорошим стимулом для развития этого направления. Ежегодно край увеличивает производство плодово-ягодной продукции, доказывая инвестиционную привлекательность данной отрасли», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В Краснодарском крае к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 221 предприятие. Для компаний предусмотрены меры господдержки, в том числе льготные займы, «обнуление» налога на имущество и бесплатные образовательные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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