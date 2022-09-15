В Краснодарском крае сбор заявок на конкурс юных предпринимателей продлится до 25 сентября
Экономика
15.09.2022 08:22
Участие в конкурсе могут принять подростки 12–18 лет. Его организовал краевой департамент инвестиций совместно с бизнес-сообществом.
Для участия в конкурсе необходимо представить собственный проект. Конкурсантам предстоит доработать его вместе с экспертами и пройти обучение.
Победителям регионального конкурса юных предпринимателей достанется 1 млн рублей. Их выберут по результатам презентации самых перспективных идей. Призовой фонд финалисты смогут направить на развитие проектов.
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