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В Краснодарском крае сбор заявок на конкурс юных предпринимателей продлится до 25 сентября

Экономика
15.09.2022 08:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sbor-zayavok-na-konkurs-yunyh-predprinimatelej-prodlitsya-do-25-sentyabrya
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Участие в конкурсе могут принять подростки 12–18 лет. Его организовал краевой департамент инвестиций совместно с бизнес-сообществом.

Для участия в конкурсе необходимо представить собственный проект. Конкурсантам предстоит доработать его вместе с экспертами и пройти обучение.

Победителям регионального конкурса юных предпринимателей достанется 1 млн рублей. Их выберут по результатам презентации самых перспективных идей. Призовой фонд финалисты смогут направить на развитие проектов.

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